Giovani per la Scienza: a Savona la conferenza del Prof. Andrea Barbero sulla ricostruzione di tessuti cartilaginei lesionati

I Giovani per la Scienza propongono una conferenza al Campus Universitario di Savona venerdì 3 marzo, il conferenziere è il ricercatore socio dell’Associazione Prof. Andrea Barbero che esporrà l’attività di ricerca condotta dal suo gruppo sulla ricostruzione di tessuti cartilaginei lesionati. L’orario di ritrovo è alle 16:00 al Campus Universitario di Savona, con la possibilità di seguire la conferenza anche tramite la piattaforma Zoom.

La conferenza ha un focus sulla cartilagine articolare. Questo particolare tessuto ha una limitata capacità di rigenerazione, quindi un danno in questo tessuto non viene riparato dall’organismo, come invece avviene per esempio per l’osso, quindi la conseguente deteriorazione della cartilagine spesso richiede interventi altamente invasivi come l’utilizzo di protesi. Le attuali tecniche chirurgiche non garantisco un riparo duraturo e funzionale della cartilagine, soprattutto se le lesioni sono estese. L’impianto di cartilagine generata in laboratorio con cellule autologhe (del paziente stesso) mediante tecniche di ingegneria tissutale rappresenta una valida possibilità per il trattamento di danni alle articolazioni.

Per definizione l’ingegneria tissutale è “un campo interdisciplinare che applica i principi dell’ingegneria e delle scienze della vita allo sviluppo di sostituti biologici per ristabilire, mantenere o migliorare la funzione di tessuti e organi danneggiati”. In questa ricerca si fondono quindi discipline di biologia cellulare, ingegneria e scienza dei materiali allo scopo di costruire mediante la combinazione di cellule, biomateriali e bioreattori nuovi tessuti funzionali.

Nel laboratorio di Ingegneria della Cartilagine dell’ospedale Universitario di Basilea si è svolta e si sta svolgendo ricerca di base indirizzata allo studio del comportamento di condrociti (cellule della cartilagine) e all’identificazione delle condizioni ottimali per la generazione di tessuti cartilaginei da utilizzare come innesti per il trattamento di lesioni cartilaginee. Grazie agli ottimi risultati ottenuti in laboratorio è stato possibile implementare in clinica la cartilagine ingegnerizzata per il trattamento di pazienti con lesioni alla cartilagine articolare.

Nella conferenza il Prof. Andrea Barbero presenterà come i risultati di laboratorio hanno consentito di arrivare a tale implementazione clinica, quindi dal laboratorio alla clinica, e come i risultati ottenuti in clinica hanno indirizzato a nuove attività di ricerca per migliorare l’efficacia terapeutica della Cartilagine Ingegnerizzata, quindi dalla clinica al laboratorio.

Andrea Barbero nasce a Savona nel 1972, si diploma presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale (ITIS) Galileo Ferraris di Savona, indirizzo di chimica (1991), dopodiché, mentre studia al corso di laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi di Genova, indirizzo Biologia Molecolare che conseguirà nel 1997, segue uno stage presso il Centro di Biotecnologie Avanzate a Genova dove si occupa di ricostruzione di tessuto epiteliale umano a scopo di trapianto in pazienti ustionati (1992). Dopo la laurea lavora come ricercatore presso il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro dove segue lo studio dei meccanismi coinvolti nella migrazione di cellule tumorali (1998-2000) e successivamente ottiene la Specializzazione Medica presso l’Università di Milano con indirizzo Biochimica e Chimica Clinica (2001). A questo punto Andrea si sposta a Basilea, in Svizzera, dove lavora come ricercatore presso il laboratorio di Ingegneria dei Tessuti, Dipartimento di Biomedicina (Ospedale Universitario di Basilea), dove effettua uno studio sul potenziale differenziativo di cellule staminali da midollo osseo umano (2001-2008), diventa poi responsabile dell’attività di ricerca sull’ingegneria Tissutale della Cartilagine presso lo stesso laboratorio di Ingegneria dei Tessuti (2008-2020). Nel frattempo nel 2010 ottiene il titolo accademico di Docente Privato (“Privatdozent”, PD) in Medicina Sperimentale all’Università di Basilea e nel 2017 ottiene il titolo di professore (“Titular Professor”) in Medicina Sperimentale sempre all’Università di Basilea. Andrea è dal 2020 il capo del laboratorio di Ingegneria della Cartilagine presso il Dipartimento di Biomedicina all’Ospedale Universitario di Basilea.

Chi fosse interessato ad ottenere ulteriori informazioni sulla conferenza, anche logistiche, può contattare l’Associazione tramite la mail ufficiale: giovaniperlascienza.sv@gmail.com

Per seguire la conferenza online invece verrà utilizzata la mail: eventi@giovaniperlascienza.it

Per ottenere ulteriori informazioni sull’associazione Giovani per la Scienza e rimanere aggiornati sulle loro attività è possibile visitare il sito: http://www.giovaniperlascienza.it/site/

E seguire la pagina Instagram ufficiale: @giovaniperlascienza_