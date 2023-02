Anche nelle sedi liguri della Cisl il 24 e 25 febbraio sventoleranno le bandiere della Pace e dell'Ucraina

La Cisl Liguria ribadisce il proprio sostegno alle iniziative di pace e solidarietà nei confronti del popolo ucraino in programma questa settimana a distanza di un anno dall’invasione della Russia all’Ucraina.

"Un impegno che prosegue in continuità con le ragioni della mobilitazione dello scorso 5 novembre con la manifestazione a Roma - spiegano dall'organizzazione sindacale - Come Cisl ci siamo già adoperati e continueremo a farlo anche in futuro per aiutare concretamente il popolo ucraino. E anche nelle nostre sedi in tutta la Regione, così come accadrà nel resto dell’Italia, la Cisl esporrà le bandiere dell’Ucraina e della Pace il 24 e il 25 febbraio: vogliamo dire no alla guerra e ribadire la nostra totale solidarietà al popolo ucraino, tragicamente colpito dall’aggressione russa".