Albenga in lutto: si è spenta Giovanna Dondossola, storica titolare della Pasticceria Bertola

La donna, originaria di Fara d’Adda, in provincia di Bergamo, si era trasferita in Riviera con il marito Ernesto Bertola nel 1963, aprendo la prima pasticceria nel comune di Ceriale e poi successivamente ad Albenga, nella storica sede di via dei Mille e in via Einaudi, dove per tanti anni ha preparato tante “dolci tentazioni” per gli ingauni appassionati di torte, bigné e dolcezze di ogni tipo.