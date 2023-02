Incendio a Cosseria: intervento dei Vigili del fuoco a Lidora Alta (FOTO)

Un piccolo incendio questo pomeriggio a Cosseria ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco che si sono mobilitati prontamente.

Si è trattato di un fuoco di sterpaglie sfuggito al controllo a Lidora Alta, sopra l'area ex autogrill, in prossimità della pista per l'elisoccorso. Le fiamme hanno interessato una superficie di un ettaro circa. Bruciati un canneto e il sottobosco, non intaccate le piante

Presenti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, impegnati con tre mezzi, che hanno domato le fiamme e provveduto alla bonifica dell’area.