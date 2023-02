Intervento sui sentieri del finalese, in particolare tra Feglino e Carbuta, per Croce Bianca di Finalmarina e una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico per un infortunio occorso a un biker.

Durante un'escursione in bici la vittima è caduta lungo il sentiero riportando un trauma al polso riuscendo comunque a raggiungere in autonomia la strada.

Lì, all'altezza di San Rocco, è stato poi caricato sull'ambulanza trasportato in codice giallo al Santa Corona.