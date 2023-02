Il satellite Euclid si imbarcherà a Savona: ad aprile arriverà nel porto savonese da Cannes

Si imbarcherà dal porto di Savona in arrivo via terra da Cannes, ad aprile ed arriverà così negli Usa a Cape Canaveral.

Il satellite Euclid farà tappa nel porto savonese e a luglio verrà lanciato nello spazio dal razzo Falcon 9 di SpaceX, la società aerospaziale fondata da Elon Musk, per dar vita alla mappatura dell'universo e dei suoi ultimi dieci miliardi di anni.

Si inoltrerà nello spazio più profondo a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in una zona in cui le forze di attrazione del Sole del pianeta si annullano a vicenda.

Doveva già partire nell'estate del 2022 con l'Agenzia Spaziale Europea già pronta ma il confronti tra l'Ucraina e la Russa ha bloccato di fatto l'operazione per via anche della rottura dei rapporti con i russi da parte dell'Esa e di Arianespace, società che gestisce i lanci dalla base in Europa nella Guyana Francese di Korou.

In questi giorni sono stati effettuati gli ultimi test definitivi a Torino e successivamente nel comune francese.