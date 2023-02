Mancano 14 medici di famiglia nel savonese: la mappa da ponente a levante passando per la Val Bormida

14 medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e 34 ad attività oraria.

Queste le carenze nella provincia di Savona per quanto riguarda i medici di famiglia e per le guardie mediche.

Diverse le cause che hanno portato alla mancanza, a partire dai pensionamenti, passando per i pochi neo laureati che scelgono la specializzazione in medicina generale e un numero non sufficiente di borse di formazione che potrebbero andare a coprire i medici che vanno in pensione.

L'Asl2 ha individuato così, tramite una delibera, gli ambiti territoriali vacanti e nel distretto albenganese ne mancherebbero 3 (1 per Albenga, 1 Andora e 1 Casanova Lerrone); 7 nel distretto delle Bormide (1 a Altare, 1 a Bardineto, 1 a Cairo Montenotte, 1 a Carcare, 1 a Cengio, 1 a Dego e 1 a Mallare), 4 nel distretto savonese (1 a Albisola Superiore, 1 a Celle Ligure, 1 a Pontinvrea, 1 a Savona).

Rispetto allo scorso anno quando erano 27, sono scese di 13 unità.

Si attestano a 34 unità gli incarichi vacanti per la continuità assistenziale per 24 ore settimanali: 3 medici per la Centrale operativa del 118; 4 per il polo di Savona Centro; 4 per il polo di Savona OltreLetimbro; 2 per il polo di Varazze; 1 per il polo di Sassello; 3 per il polo di Finale Ligure; 4 per il polo di Albenga; 4 per il polo di Alassio; 2 per il polo di Cairo Montenotte; 4 per il polo di Millesimo; 3 per il polo di Calizzano. Lo scorso anno erano 36.

Sono stati individuati ambiti territoriali carenti invece per i medici pediatri: 1 nel distretto albenganese nel comune di Ceriale, 1 nel distretto finalese nel comune di Finale, 1 nel distretto delle Bormide nel comune di Cairo Montenotte e 1 nel distretto savonese nel comune di Savona.