Due occhi per chi non vede: i club Lions e Leo donano un cane guida ad un ipovedente (FOTO)

L’ipovedente di Imperia non era l’unico commosso nel raccontare la sua esperienza nei 13 anni che ha avuto con sè il suo precedente cane guida, da poco scomparso. La trepidante attesa di un nuovo compagno giungerà presto al termine grazie al completamento dell’addestramento del cane di cui gli 11 club Lions e Leo della zona hanno coperto il costo (ben 12.000 euro) attraverso raccolte fondi e service vari, principale dei quali il Lions Day ad Albenga nell’aprile 2022 che li ha visti collaborare per accogliere quasi 400 lions da Liguria e Piemonte.

La testimonianza del donatario è stata l’apice della serata a cui si è arrivati dopo la proiezione di un video introduttivo sulla Scuola Cani Guida Lions di Limbiate ed un intervento dell’ istruttore di Zodia, una dei 50 cani guida che annualmente la scuola addestra e consegna gratuitamente alle persone non vedenti in tutta Italia.

Il magnifico centro di Limbiate, interamente costruito e finanziato dai Lions e dalle donazioni ricevute, sarà meta di una gita in primavera, aperta a soci, amici e familiari, specie i più piccoli, che saranno entusiasti di vedere sia teneri cuccioli, sia le esibizioni dei cani già addestrati e pronti ad unirsi ai nuovi padroni.

L’attuale presidente di Zona, Mauro Demichelis, e gli altri presidenti di club hanno lasciato la parola, laddove presenti, ai loro predecessori, riconoscendo loro il merito per esser riusciti a portare al termine una ambiziosa iniziativa di zona ulteriore a quelle di club, resa possibile da unione di intenti e di forze: Dario Zunino, in veste di past presidente di zona ed in rappresentanza dell’ Albenga Host, ha così introdotto e raccolto gli interventi di Virginia Carbone, past presidente dell’ Alassio Baia del Sole, Maria Grazia Timo, presidente dell’ Albenga Valle del Lerrone Garlenda, Maria Teresa Nasi past presidente dell’ Andora Valle del Merula, Antonella Partigliani past presidente Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host, Simone Ottonello presidente del Loano Doria, Armando Ficcarelli past presidente del Leo Valli Ingaune, Lisa Simone presidente del Leo Alassio e Saul Merlino presidente del Leo Albenga.

Servizio cani guida dei Lions dal 1959

Tutto inizia grazie all’intuito di un uomo straordinario: Maurizio Galimberti.

Ingegnere aeronautico, pilota dell’aviazione da caccia durante l’ultima guerra, vittima di un gravissimo incidente di volo che lo rende totalmente cieco, non si arrende alla sua condizione e acquista in Germania un cane addestrato per la guida dei non vedenti, che gli garantisce un certa autonomia di vita.

Si rende subito conto che l’unica Scuola di addestramento cani esistente in Italia, a Scandicci, non è sufficiente alla copertura dell’enorme fabbisogno e, con grande determinazione, si attiva per la fondazione di un nuovo centro.

Ecco che nel 1959 nasce il Servizio Cani Guida dei Lions.