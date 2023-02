Sampdoria, Zanetti conferma: "Siamo stati interpellati, mi piacerebbe tornare nel calcio"

E' arrivata la conferma dell'interessamento da parte di Massimo Zanetti, patron di 'Segafredo' ad acquistare la Sampdoria. E' stato lo stesso imprenditore trevigiano a dichiararlo a Il Gazzettino. "Sì è vero, siamo stati interpellati. Ma al momento non c’è ancora nulla di concreto. È ancora tutto da vedere. Non ho mai nascosto che mi piacerebbe tornare nel mondo del calcio".



Massimo Zanetti, fondatore della Segafredo e attuale patron della squadra di basket Virtus Bologna, già ai microfoni di Radio Rai non aveva smentito un suo possibile interesse per la Samp. "Mai dire mai - le parole dell'imprenditore con un passato alla guida del Bologna, club che precedentemente aveva sponsorizzato - anche perché io e Baraldi (suo uomo di fiducia ndr) siamo due accaniti appassionati di pallone".

Con una nuova ipotesi sul tavolo, le speranze dei tifosi di vedere il tanto auspicato passaggio di proprietà rimangono vive anche se rimane assolutamente necessario fare i conti con la situazione attuale: "Noi facciamo di tutto per mantenere la categoria ed evitare conseguenze più dolorose, lavoriamo solo per questo - ha confidato a tal proposito Antonio Romei, membro del cda blucerchiato - i tifosi? Vanno solamente ringraziati. Sono 13 mesi che lavoriamo per dare speranze, e io ancora oggi sono fiducioso affinché si trovi una soluzione. Ci sono tutti i presupposti, ma serve che ci sia qualcuno disposto a investire nel club".