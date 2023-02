Alassio, venerdì 24 febbraio in scena lo spettacolo "Faccia un'altra faccia"

Nell'ambito della rassegna "Alassio a Teatro", venerdì 24 febbraio andrà in scena lo spettacolo "Faccia un'altra faccia", regia di Antonio Pisu con Tiziana Foschi e Antonio Pisu.

"Persone, tipologie umane che ho visto passare (ma anche restare) in molti anni di questo mestiere. Facce che in scena si amplificano, diventano grottesche pur di strappare una risata, e in platea ognuno riconosce il vicino di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai se stesso - spiega l'autore - È l’antico gioco della parodia: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare. Del resto le storie di uomini e di donne sono sempre state il bersaglio della mia curiosità e il trasformismo l’abito ideale alla mia timidezza. Le mie facce sono proiezioni di realismo, sono facce contemporanee, che raccontano l’attualità, ma anche facce di sogno cinico e garbato. Sono i tanti connotati che ho. 'La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo nuda'. A volte è inclusiva e accogliente altre è scostante, inadeguata".

Sarebbe ingiusto identificare sbrigativamente Tiziana Foschi quale ex membro della Premiata Ditta (da lei fondata nel 1986 assieme a Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Pino Insegno), sottraendole, così facendo, un talento attoriale di credibile valenza autonoma. L'attrice, con questo spettacolo a sua firma, dimostra chiaramente non soltanto di possedere capacità interpretative affrancate dal blasonato passato, ma anche di saperle amministrare e direzionare adeguatamente, palesando un vero e proprio contesto espressivo di stampo multi-disciplinare.

Accompagnata da Antonio Pisu, solidissima spalla, Tiziana Foschi guarda al suo passato, con la "faccia" tosta di chi da raccontare ha veramente molto.

Le "scenette" - è la stessa Tiziana Foschi a definirle così - si susseguono, alcune migliori delle altre, come sempre succede quando si deve imprimere velocità ad un contenitore costruito su di un filo logico molto tenue. Si gioca e molto con le parole ("Brindo alla prossima faccia che si affaccia. Alla faccia tua"), si consegnano battute alla Bergonzoni, che rischiano di far sorridere dopo, ma non per questo sono meno godibili ("Ma come fa uno a specchiarsi sulla riva del lago? Al massimo si punge!"). Un semplice leggio alla bisogna diventa un confessionale o un'automobile, prima di tornare ad essere quello che è. Oggetti, volti, corpi e voce diventano elementi che in un copione non si trovano, ma che comunque danno un grande contributo alla riuscita del racconto teatrale.

"Le mie facce sono proiezioni di realismo - aggiunge la stessa Foschi - sono facce contemporanee, che raccontano l’attualità, ma anche facce di sogno cinico e garbato. Sono i tanti connotati che ho. La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo nuda. A volte è inclusiva e accogliente altre è scostante, inadeguata. Questo spettacolo cerca di scatenare una risata, stimolare un pensiero, suscitare un ricordo, cerca una nuova faccia da mostrare".