Cantieri, Autostrade per l’Italia risponde a Sansa: “Chiusure correttamente segnalate”

È arrivata la risposta di Autostrade per l’Italia dopo l’annuncio del consigliere regionale Ferruccio Sansa che stamattina ha depositato un esposto sui cantieri e le chiusure non segnalate.

“In merito all’iniziativa del Consigliere Ferruccio Sansa relativa alla gestione dell’informazione dei cantieri sulla rete ligure, Autostrade per l’Italia si rende sin da subito disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria per eventuali approfondimenti - si legge nella nota di Autostrade - Ringraziando per la segnalazione, Aspi ricorda che simili iniziative da parte dell’utenza costituiscono un prezioso strumento per migliorare i flussi informativi e l’efficienza del servizio.

Nel caso specifico indicato dal Consigliere giorni fa tramite media locali (ovvero la chiusura del tratto di A10 compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, in direzione Genova, nella notte tra il 17 e il 18 febbraio), Aspi - come accade per tutte le segnalazioni dei viaggiatori - ha subito verificato e poi condiviso con lui la corretta applicazione del flusso informativo.

La chiusura di cui parla è stata infatti anticipatamente comunicata sul sito di Autostrade per l’Italia con indicazione degli itinerari alternativi nonché, nel corso della giornata stessa, anche tramite i pannelli a messaggio variabile. Al momento della chiusura del tratto, la notizia è stata anche diramata tramite i canali radiofonici Isoradio e RTL 102.5 e sui pannelli a messaggio variabile della A10 in itinere e in ingresso alle stazioni, a eccezione del pannello in corrispondenza dell’allacciamento con la A26 verso Genova - quale ultimo punto utile per seguire l’itinerario alternativo - sul quale è stato pubblicato il messaggio di una chiusura concomitante in A7. Inoltre, durante tutta la notte e fino alla riapertura del tratto, sul canale Telegram My Way Liguria di Aspi, la chiusura della A10 è stata diramata con i periodici bollettini di traffico ogni 30/60 minuti circa.

La società ricorda che tutte le informazioni per programmare - ove possibile - gli spostamenti sono disponibili nei canali sopra elencati, strumenti utili per mitigare i disagi generati da questa fase di cantierizzazione per l’ammodernamento della rete ligure. A questo proposito, Aspi rinnova l’invito al Consigliere a visitare i cantieri per poter così condividere l’impegno di tutti i tecnici e le maestranze che, giorno e notte, lavorano con impegno per restituire al territorio una infrastruttura più sicura, efficiente e sostenibile”.