Le squadre di Serie A preferite dai tifosi

Il massimo campionato italiano è tra i più seguiti del mondo dagli appassionati di calcio e le offerte migliori permettono di puntare su tutti gli eventi a cui si è interessati. Proprio per via del grande traino che il calcio ha in Italia è interessante analizzare quali sono le squadre preferite dai tifosi, ovvero quelle che fra tutte si distinguono per avere un seguito sicuramente degno di nota.

Dalla Juve a Napoli, Inter e Milan: le squadre con più seguito

Nel campionato di Serie A le squadre che vanno per la maggiore tra i tifosi corrispondono a quelle più di successo in classifica, come spesso accade con tutti i grandi club. A guidare la lista delle squadre più seguite dagli appassionati c’è la Juventus. Il club originario di Torino non vanta solo il numero più alto di tifosi, che supera gli otto milioni, bensì è anche quelle che conta più interazioni sui social negli ultimi anni. Basti pensare che anche solo nella stagione scorsa il club bianconero è riuscito a intrattenere i propri fan sui social creando più di 760 milioni di interazioni utilizzando contenuti attrattivi e interessanti. Chiaramente, strategie come questa non fanno altro che aumentare il numero di tifosi in generale.

Passiamo alle milanesi, ovvero le eterne rivali: Milan e Inter. Le due fan base più o meno si equivalgono in questo caso, con un numero che tocca e supera di poco i quattro milioni. Il Milan in particolare è tra le squadre più seguite anche all’estero, grazie anche alle 7 Champions League a suo nome. Nella stagione conclusa, il Milan campione d’Italia era riuscito a creare quasi 400 milioni di interazioni tra i suoi profili social, mentre l’Inter si posiziona più sotto, con 300 milioni di interazioni generate dai contenuti pubblicati. Anche l’Inter, con il vanto di non essere mai scesa in Serie B, è tra le squadre preferite dai tifosi.

Proseguendo con i club più amati non si può tralasciare il Napoli, protagonista attuale di una grande stagione in Serie A, con solo una partita persa in 21 giornate, proprio contro l’Inter, e il primo posto in classifica. I grandi risultati di questo club non fanno altro che attirare l’attenzione su di sé, facendo conoscere la squadra ad un numero sempre maggiore di appassionati. Per quanto riguarda le interazioni social c’è un grande divario tra il Napoli e le squadre citate finora, tuttavia anche la squadra è riuscita a generare nella scorsa stagione circa 80 milioni di interazioni, anche queste destinate ad aumentare grazie agli straordinari risultati ottenuti dall’inizio di questa stagione di campionato. Come numero totale di tifosi, il Napoli supera i 2.5 milioni.

L’ultima grande menzione alle squadre più seguite di Serie A va fatta per la Roma, squadra che è quasi arrivata a 2 milioni di tifosi in totale. Anche per i giallorossi contano molto le interazioni social, che nella stagione passata sono arrivate a 79 milioni. Molto divario con la Lazio, altra grande squadra della capitale, che come tifosi ancora non arriva al milione.