A Savona un incontro sull'Ecologia dell’informazione

Prosegue il ciclo d'incontri sulla transizione ecologica e l'ecologia globale "Laudato sì: agire per un futuro sostenibile", promosso dall'Ufficio Pastorale per i Problemi sociali, il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato della Diocesi di Savona-Noli e inserito tra i corsi di formazione professionale per giornalisti e docenti di religione.

Venerdì 24 febbraio alle ore 21 al palazzo della Provincia, in via dei Sormano 12 a Savona, Tarcisio Mazzeo, già volto noto della TGR Liguria, affronterà l'"Ecologia dell’informazione", approfondendo aspetti come l’etica della parola, la comunicazione come dono, il senso del bene nella professione giornalistica e la sfida della rivoluzione dei social media nella ricerca della verità. Presenterà la giornalista di TeleRadioPace TV Emanuela Castello.

Il 10 marzo il presidente di Banca Popolare Etica Ugo Biggeri spiegherà i "Nuovi stili di vita: una necessaria scelta personale". Il 24 marzo il sindaco di Cassinetta di Lugagnano (Milano) Domenico Finiguerra parlerà del "Ruolo degli enti locali e coinvolgimento dei cittadini nella transizione ecologica".

Il 21 aprile Francesco Gesualdi, discepolo di don Lorenzo Milani e fondatore del Centro "Nuovo modello di sviluppo", relazionerà su "Pace, giustizia, materie prime ed ecologia: tutto è connesso". Il 12 maggio Valentina Rotondi, ricercatrice del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, svilupperà il tema "Quale Chiesa per la transizione ecologica?".