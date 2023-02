Autostrade, Sansa presenta un esposto in Procura contro i cantieri

Stamattina il consigliere regionale Ferruccio Sansa si è recato in Procura per depositare un esposto sui cantieri e le chiusure non segnalate da Autostrade per l’Italia.

“Abbiamo notato che ci sono molti casi in cui non vengono segnalati i cantieri, non vengono segnalate le interruzioni causando enormi disagi agli automobilisti - dice il consigliere Sansa - È successo a me l’altra sera e abbiamo avuto altre segnalazioni simili da numerosi automobilisti.

Ci siamo stancati di essere presi in giro da questi signori che ad ogni ora del giorno e della notte non scrivono nemmeno sui pannelli di ingresso delle autostrade quale chiusura di tratto c’è e dove si può uscire per non rimanere bloccati.

Chiediamo rispetto. Tra l’altro, oltre il danno, la beffa. Il pedaggio si paga”.

Martedì scorso in consiglio regionale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno, che vede come primo firmatario Sansa, in cui si impegna la Giunta ad attivarsi nella verifica delle comunicazioni sui cantieri e sulle chiusure da parte di Autostrade.

Nel documento ci si impegna anche ad adottare, tramite un tavolo della Prefettura, tutte le azioni idonee per verificare che vengano rispettate queste prescrizioni da parte della Società.