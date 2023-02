LEN Champions League, Pro Recco sempre più favorita

In Champions League Recco è campione in carica avendo battuto in finale a Belgrado i serbi del Novi Beograd 17-16 ai calci di rigore dopo che il punteggio al quarto tempo si era chiuso sul 13 pari.

Nell’ultima partita di Champions gli uomini di Sandro Sukno alla piscina Felice Cascione di Imperia hanno liquidato la Dinamo Tbilisi, ultima in classifica a 0 punti, con un netto 20-5. Il match non è mai stato in discussione con i parziali di 5-2, 4-0, 6-1, 5-2. La classifica sorride alla Pro Recco, in testa con 21 punti insieme ai catalani del Barceloneta:

Risultati e classifica LEN Champions League

Considerando le prestazioni che la Pro Recco, campione in carica della competizione, sta inanellando sia in campo internazionale sia in casa, visto che è prima in classifica, non stupisce che le quote dei migliori siti scommesse stranieri come Lucky Block la diano ampiamente favorita per la vittoria finale. Le quote in questo momento sono:

Quote vincitore LEN Champions League - Lucky Block

Come si vede, la Pro Recco, nettamente favorita, viene quotata a 2.55 per la vittoria finale, seguita da Belgrado con 2.95 e via via tutte le altre. Il prossimo incontro vedrà i reccolini affrontare in casa proprio i catalani del Club Natació Atlètic Barceloneta con cui condividono il primato in classifica.

Sarà di nuovo derby tra croati in panchina, visto che il Barceloneta è guidato da Elvis Fatovic che è stato il tecnico di Sukno allo Jug. Nella partita del 24 gennaio scorso in casa dello Zodiac Barceloneta, la Pro Recco ha sfoderato una prestazione da urlo battendo gli spagnoli per 11-5.

Calendario LEN Champions League

Le avversarie

Nonostante i pronostici a suo favore, ripetere l’eccezionale scorsa stagione, conclusasi con un Triplete, non sarà facile.

Vk Novi Beograd. In Champions League l’avversaria più accreditata per la vittoria finale è il Vk Novi Beograd che è prima in classifica nell’Adriatic League. Nell’ultima partita di Champions i serbi si sono sbarazzati degli spagnoli del Sabadell per 16-11. Come detto, Pro Recco affrontò Belgrado proprio in finale l’anno scorso superandola solo ai rigori e vincendo così la 10ª Champions.

Olympiakos. Altro avversario ostico per i liguri sarà l’Olympiakos di Atene, campione in carica e leader attuale nel campionato greco. In Champions League i greci hanno già battuto la Pro Recco all’esordio della competizione, sconfiggendo i campioni delle ultime due edizioni per 9-7.

Barceloneta. Il Club Natació Atlètic Barceloneta o semplicemente Barceloneta è campione in carica in Spagna e attualmente è secondo in classifica. Sarà il prossimo avversario dei liguri in Champions il primo marzo alle 21:00. Nella sesta giornata di Champions dello scorso gennaio Recco si è già imposta in casa degli spagnoli per 11-5.

Derby azzurro con Brescia

Merita una notazione particolare Brescia, l’altra italiana che sta facendo un figurone in Champions, essendo in testa al girone B con 21 punti, 2 in più del Vk Novi Beograd. Nell’ultima giornata di Champions, Brescia ha sconfitto in casa Marsiglia per 15-13.

In campionato, l’AN Brescia tallona la Pro Recco ed è la più seria contendente del titolo ai liguri. Le due squadre si sono prodotte in un entusiasmante pareggio per 6-6 lo scorso 11 febbraio, mentre a novembre 2022 la Pro Recco ha battuto i lombardi per 7-4.

Per quanto riguarda i pronostici del campionato di serie A1 maschile, su Lucky Block vediamo Pro Recco favorita a 1.33 per la vittoria del titolo. Brescia è quotata 3.5, seguono più staccate tutte le altre, a partire da Savona e Ortigia a 41.0.