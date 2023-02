Celebrata oggi la "Giornata di solidarietà per la pace" a un anno di distanza dall'inizio della guerra in Ucraina

Si è celebrato oggi il triste primo anniversario della guerra in Ucraina, con una iniziativa organizzata oggi dalla comunità ucraina ligure e dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, in collaborazione con Regione e Comune di Genova, per ricordare i dodici mesi di conflitto.

“È passato un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, un conflitto che ha portato sofferenze, distruzione, centinaia di migliaia di morti e di persone in fuga dal proprio Paese. La nostra posizione rimane la stessa di un anno fa: siamo a fianco del popolo ucraino, la loro è una battaglia per tutta l’Europa”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della “Giornata di solidarietà per la pace”.

E aggiunge “Iniziative come quella di questa sera, che permette di ascoltare le testimonianze dirette delle persone che hanno sofferto per la guerra e delle tante realtà liguri che si sono impegnate nell’accoglienza dei profughi, sono occasioni preziose per ribadire ancora una volta la nostra vicinanza e solidarietà all’Ucraina – continua il presidente – La speranza di tutti noi è che questa guerra possa finire il prima possibile, restituendo la pace al popolo ucraino e a tutta l'Europa”.