Gioele Mazzone è un Alfiere della Repubblica: ricevuto l'attestato dal presidente Mattarella

Voleva valorizzare comportamenti e azioni solidali e in favore della comunità la scelta dei giovani Alfieri della Repubblica Italiana in questo 2022. Quale valore poteva rientrare tra questi, quindi, se non il rispetto per l'ambiente.

La passione verso le tematiche ambientali è valsa al 17enne di Cengio Gioele Mazzone il conferimento dell'onorificenza quale esempio positivo e meritevole di cittadinanza, consegnatagli dal Presidente Sergio Mattarella nella giornata di ieri (24 febbraio, ndr) al Quirinale. "Per la tenacia e l’impegno civico con i quali promuove e sostiene le campagne di sensibilizzazione sui temi legati alla salvaguardia del territorio, al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale" la motivazione con cui è stato consegnato il riconoscimento a Gioele, che oltre a questa "passione" ha voluto rimarcare anche il suo altro impegno durante la sua giornata romana, presentandosi a ritirare la pergamena e la medaglia con la divisa della pubblica assistenza di cui è milite. "Una giornata di grandi emozioni che si tramuteranno in importanti ricordi di cui fare tesoro - commentano dal Comitato CRI di Cengio - Siamo orgogliosi del nostro giovane volontario Gioele Mazzone che ha ricevuto l'importantissimo riconoscimento di 'Alfiere della Repubblica' dalle mani del Presidente Sergio Mattarella. Siamo fieri di tutti i nostri giovani che ogni giorno donano il proprio tempo e ci permettono di guardare al futuro con fiducia e grandi speranze".