Peste suina, il sindaco di Albisola ai suoi cittadini: "Non dategli da mangiare"

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini preoccupato dell'aggravamento del fenomeno della presenza sempre più assidua dei cinghiali nel centro urbano, i casi di positività che si stanno avvicinando sempre di più alla costa come avvenuto nel primo entroterra di Pontinvrea e la preoccupazione di tutti i cittadini che, nell’ultimo periodo, in alcune zone della città, si trovano a fronteggiare quasi quotidianamente a far fronte agli ungulati, ha voluto intervenire sul caso chiedendo agli albisolesi di essere responsabili.

“A causa dell’emergenza della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), tra le misure di interdizione assunte dall’autorità competente, è stato impedito lo svolgimento dell’attività venatoria in tutto il comprensorio che comprende anche le aree interne, le alture del Comune di Albisola durante la stagione autunnale trascorsa e quella invernale in corso - puntualizza il primo cittadino - Questo scenario ci pone di fronte ad una situazione contingente urgente e ad un problema generale e quotidiano ossia la presenza di cinghiali nel tessuto urbano. Come provato da testimonianze dirette ma soprattutto dai molteplici contenuti foto e video che circolano sul web e sui social networks, la facilità di incontro con gli ungulati è molto alta e al di là delle ironie e della simpatia che possono trasmettere in prima battuta, destano comprensibilmente numerose preoccupazioni fra la cittadinanza".

"Come ad Albisola, decine e decine di altri comuni liguri, sia interni, sia pedemontani come il nostro, si trovano però dinanzi alla mancanza di strumenti giuridici e operativi quali soluzioni pratiche risolutive per l’eradicazione del fenomeno cinghiali all’interno del tessuto urbano - ha continuati Garbarini - L’Amministrazione Comunale si trova sprovvista di altri strumenti efficaci alla risoluzione della problematica in atto considerato il fatto che l’unica modalità prevista e autorizzata da Regione Liguria e ASL è la cattura in gabbia e la conseguente soppressione in loco dell’animale, azione che va a limitare in minima parte il fenomeno. Personalmente sono stato da subito in prima linea fra gli amministratori interessati ad approfondire il tema e a capire le modalità di limitazione e contenimento, con scarsi risultati perchè, nostro malgrado, chi di competenza non ha messo a disposizione degli enti locali misure efficaci e definitive. Continua, mediante un coordinamento con i sindaci del territorio del comprensorio, un’azione persuasiva e insistente nei confronti del Commissario incaricato alla gestione dell’emergenza della PSA e agli enti sovraordinati al fine di un rimedio risolutivo efficace".