Tutti pazzi per OnlyFans, ma forse è solo un business di cui facevamo a meno

Avete mai sentito parlare di OnlyFans? Ne stanno disquisendo praticamente tutti, quindi se non siete sul pezzo vi aggiorniamo al volo. OnlyFans (solo per fan in italiano) è il social network per adulti sul quale gli utenti possono vendere contenuti ai propri fans. Contenuti che, in larga parte, sono sessualmente espliciti, ed ecco spiegato perché la piattaforma è vietata ai minori di 18 anni.

Chi sceglie di aprire un profilo su OnlyFans può chiedere ai propri ammiratori di pagare un abbonamento per vedere il materiale caricato (tendenzialmente costa pochi euro) e poi può aggiungere contenuti extra da sbloccare con altro denaro. Per farla breve, potremmo definire la piattaforma un mercatino digitale dell’eros, dove attivare chat erotiche e vedere foto e video piccanti, a pagamento.

Sembra facile, fin troppo, fare soldi con OnlyFans. Il record di guadagni lo ha stabilito Bella Thorne, attrice e cantante americana, che nel 2020 nel bel mezzo della pandemia si è portata a casa più di 1 milione di dollari in un solo giorno e più di 2 milioni in una settimana. Ok, parliamo di una super vip, ma anche persone normali possono arrivare comunque a cifre notevoli: 10, 20 o persino 50mila euro.

Tipo tale Courtney Tillia, 33 anni, americana, moglie e mamma di quattro figli, di professione insegnante di sostegno. Anzi, ex insegnante, perché vedendo quanto stava procedendo bene l’andazzo su OnlyFans ha deciso di mollare il suo ruolo da professoressa e proporsi esclusivamente come professoressa, ma sexy. Courtney ha ben tre account su OnlyFans ma la maggior parte dei guadagni deriva dal profilo su cui pubblica video e foto di nudo. Ovvio.

Adesso, oltre a guadagnare su immagini e video hot, propone pure lezioni a chi è interessato a usare la piattaforma, magari per seguire le sue orme. Si occupa anche di incoraggiare chi come lei vuole intraprendere una carriera sexy sul sito, ma magari ha ancora un po’ di pudore e imbarazzo. Stando a quanto rivelato dalla Courtney, pare che siano tante le prof che vorrebbero mollare il lavoro e dedicarsi ai contenuti sexy. Alla faccia della vocazione! La 33enne gestisce anche un marchio di life coaching dedicato a sostenere l’emancipazione femminile.

In tre anni, ha raccontato la donna, ha guadagnato un milione di euro, il 75% grazie a contenuti espliciti. Per quanto riguarda i suoi figli, Courtney e il marito stanno cercando di insegnare ai quattro bambini che bisogna avere una mentalità aperta e non giudicare le scelte degli altri.

Come ha spiegato lei, la sua vita è radicalmente cambiata. Dall’Arizona si è trasferita nella più patinata Los Angeles; insieme alla famiglia si è regalata vacanze in luoghi paradisiaci in giro per il mondo. Ah, e aiuta anche i senzatetto.

Lei, come chiunque altro, è liberissima di fare ciò che vuole, ma postare contenuti su una piattaforma sexy è una scelta sicura? Mostrarsi in un contesto intimo, che sia soft o porno a tutto tondo, è sempre un pericolo. Per quanto la piattaforma protegga i contenuti esclusivi, c’è sempre chi trova il modo di diffonderli all’esterno e l’inquietudine di affrontare lo shaming (vergogna) di chi giudica.

Inoltre, il rischio di trovarsi a che fare con soggetti sconosciuti o con stalker scatenati va calcolato con grande, grande, grande attenzione.