Frontale tra auto sulla "variante di Carcare e Collina Vispa": strada riaperta

E' stata ripristinata la viabilità lungo la strada statale 29 "variante di Carcare e Collina Vispa", chiusa in entrambe le direzioni nel pomeriggio odierno, attorno alle ore 13.50 per un incidente avvenuto al km 2,700.

Il sinistro ha coinvolto due automobili, pare un frontale. La centrale operativa del 112 ha prontamente mobilitato i vigili del fuoco, le pubbliche assistenze della Croce Bianca di Carcare e Altare, due automediche da Cairo Montenotte e Savona, nonché l'elicottero Grifo per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e le forze dell'ordine per gestire l'evento e garantire la riapertura del tratto il prima possibile. La dinamica dell'incidente è ancora in via di accertamento.

Due persone hanno riportato conseguenze fisiche, una sarebbe in condizioni gravissime. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.