Pietra, sala giochi non in regola: licenza sospesa per 20 giorni

La lotta contro il gioco d'azzardo e le ludopatie è sempre più attuale e il rispetto delle norme che regolano l'attività delle sale giochi è al centro dell'attenzione delle autorità competenti. In questo contesto, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione dell'attività per venti giorni di una videolottery, situata nel comune di Pietra Ligure.

Non è la prima volta che questa sala giochi viene oggetto di un provvedimento simile: già nel gennaio scorso, infatti, era stata sospesa per dieci giorni perché, poiché al momento del controllo, era risultata completamente incustodita, senza la presenza del titolare o di un soggetto autorizzato. Inoltre, era stato accertato che la gestione dell'attività avveniva direttamente da un bar adiacente, senza una connessione formale tra le due attività.

Dopo il primo provvedimento, il titolare aveva dovuto sanare le irregolarità rilevate per poter continuare l'attività. Tuttavia, un nuovo controllo effettuato dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ha rivelato che la sala giochi non si era adeguata alle prescrizioni.

Per questo motivo, il Questore ha disposto la sospensione dell'attività ex art. 10 T.U.L.P.S. per venti giorni. Inoltre, verranno valutate le conseguenze penali derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni. Il titolare della licenza è stato accusato di abuso del titolo poiché considerato recidivo, il che ha reso necessario il provvedimento restrittivo.

La notifica del provvedimento è stata effettuata questa mattina dalla polizia locale di Pietra Ligure. Questo episodio dimostra l'importanza del rispetto delle norme e delle regolamentazioni, soprattutto nel settore del gioco d'azzardo, che può rappresentare un grave problema sociale se non gestito in modo corretto.