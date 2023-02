Resta appeso a un albero con il parapendio: soccorso a Bergeggi (FOTO)

Ha perso quota rimanendo appeso ad un albero. La macchina del pronto intervento si è mobilitata nel pomeriggio odierno sulle alture di Bergeggi per soccorrere un uomo con il parapendio. Secondo quanto riferito, sarebbe precitato compiendo un volo di circa 50 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (la squadra 12 della centrale di Savona in supporto al nucleo Speleo Alpino Fluviale, necessario visto l'intervento e il recupero in quota), i sanitari, l'automedica e il soccorso alpino.

L'uomo, tratto in salvo grazie ad una delicata manovra SAF, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.