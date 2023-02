Tutte le volte che vogliamo fare un regalo e siamo indecisi ma abbiamo una bella somma da investire perché non pensare all’acquisto orologi di lusso? D’altra parte si tratta di un bene che non passa mai di moda anzi, nel corso del tempo potrebbe anche essere considerato un investimento.

Gli orologi di lusso possono essere veramente dei marchi più disparati, anche se di solito i marchi più famosi sono sempre i medesimi tra cui Rolex in testa. Sappiamo che è un marchio svizzero e sono tanti i marchi svizzeri che si possono annoverare tra l’Olimpo delle aziende che producono e progettano orologi con tecnologie all’avanguardia e materiali di altissimo livello.

Gli orologi ormai vengono utilizzati poco per andare a guardare l’orario, nel senso che nella vita quotidiana tendiamo a farlo utilizzando dei dispositivi mobili però ci sono degli orologi come quelli acquatici e che resistono appunto ad immersione e che possono essere veramente utili per chi pratica questo tipo di sport, perché può andare a determinare il tempo di immersione senza che l’orologio, immerso nell’acqua, subisca alcun tipo di danno.

Tra le varie persone che apprezzano di più gli orologi, infatti, ci sono gli sportivi o le persone che hanno bisogno di utilizzare il cronometro, ad esempio.

Tutti gli altri sono appassionati che oggi hanno gli orologi non solo perché costituiscono un oggetto di lusso, uno status symbol, qualcosa da portare con sé come segno del proprio successo. Ma sono anche orologi che, infatti, vengono acquistati per poi sperare di rivenderli in futuro e guadagnarci rispetto al costo di acquisto.

Valutazione e preventivo: quale delle due cose possiamo chiedere

L’attività di compro vendo orologi si occupa di fare sia valutazioni che preventivi.in realtà si tratta di andare a quotare l’orologio in sede di acquisto e di vendita. Perciò se vogliamo acquistare un orologio e troviamo un modello che ci piace particolarmente o ne cerchiamo uno all’interno di una fascia di prezzo determinata possiamo chiedere ad un professionista dei consigli rispetto a quello che in quel momento l’attività può proporci.

Altrimenti, se siamo noi i felici possessori di un orologio a marchio che vogliamo vendere a questo tipo di attività andremo a richiedere quella che viene considerata una vera e propria valutazione del nostro orologio che viene fatta prima a partire dalle sue caratteristiche strutturali che servono a fare una verifica sulla sua originalità.

Quando si va a decretare che l’orologio è originale, appunto, si va anche a decretare che potrebbe avere un valore più o meno elevato all’interno del mercato del collezionismo.

E questo è importante perché se andiamo a studiare bene il periodo è il mercato possiamo anche veramente guadagnarci scegliendo un periodo di vendita, a meno che non abbiamo una determinata urgenza per bisogno personale, per poi scegliere di andare a venderlo quando la valutazione è superiore alla media.

Questo succede quando in quel momento, i collezionisti sul mercato stanno cercando esattamente il nostro modello di orologio e sono disposti a spendere di più per poterlo acquistare.