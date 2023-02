Centrale Operativa Telecontrollo: tutto quello che c'è da sapere

Non è detto che tu sia ancora informato del fatto che la persona anziana di cui ti stai preoccupando può essere monitorata da una centrale operativa telecontrollo: per fortuna questo articolo serve a spiegare questo servizio a chi ancora non lo conosce.

Quando si parla di telecontrollo, si parla di un servizio che usa le tecnologie per andare a gestire e a favorire i rapporti tra una persona anziana e non del tutto autonoma e non la centrale operativa. Si tratta di un contatto diretto dove questa persona può serenamente avere a che fare con tutta una serie di professionisti, professionisti anche in ambito medico che possono essere particolarmente utili in momenti di emergenza.

Alcune persone anziane preferiscono continuare a vivere all’interno della propria casa e trovare in essa la comodità che stanno cercando. Magari non hanno lo spazio e la disponibilità per intrattenere un rapporto specifico con un badante magari un badante convivente, possono solamente usufruire della sua presenza per qualche ora al giorno.

Ciò significa che però, magari durante la notte, sono persone che rimangono sole e che si sentono abbandonate a se stesse perché magari hanno qualche difficoltà e potrebbero subire un incidente domestico come ad esempio cadere e farsi male. E sperando sempre che non succeda niente di troppo grave. Ma meglio prevenire da questo punto di vista, dal momento che, a tutti gli effetti, questo tipo di circostanza potrebbe rivelarsi rischiosa se nessuno sente la nostra chiamata.

Quante volte abbiamo sentito al telegiornale di una persona anziana che è caduta e nessuno l’ha soccorsa?

La differenza tra telesoccorso, teleassistenza e telecontrollo

Il telesoccorso prevede di fornire un soccorso immediato ad una persona. Quindi, se la persona anziana e disabile magari cade per terra, può premere questo pulsante che la mette direttamente in contatto con una centrale operativa dove invieranno dei soccorsi di vario tipo, a seconda della situazione.

Il servizio di teleassistenza è un servizio che, sempre a seconda delle esigenze e dell’ambito di significato di cui stiamo parlando, può fornire un’assistenza diretta alla persona, magari anche la diagnosi medica in alcuni casi, o comunque può guidarla a fare ciò che deve fare.

Il servizio di telecontrollo è molto interessante perché si tratta di andare ad attivare un servizio in base al quale un operatore farà una chiamata di controllo giornaliero alla persona anziana che rimane sola in casa. Questo servizio è molto interessante e molto utile perché, a tutti gli effetti, ci consente di poter tenere controllata quella persona quando non siamo noi a chiamarla oppure è utile anche per avere un contatto emotivo in più che è utile alle persone anziane che si sentono sole e abbandonate.

In questo modo, la persona saprà che qualcuno sta pensando a lei, che vuole sapere che cosa sta succedendo, che vuole, in tutto per tutto, avere un’idea specifica del suo stato di salute e di benessere che non è solamente fisico ma a volte potrebbe anche essere psicologico o riguardare altri ambiti di vita.