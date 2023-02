Grande partecipazione per il seminario informativo organizzato in Confcommercio Savona

Altissima adesione al seminario informativo gratuito tenutosi ieri mattina nella sede di Savona di Confcommercio e promosso dalla Technical Design di Cuneo.

L’approssimarsi della stagione estiva, da sempre ricca di manifestazioni all’aria aperta, ha spinto la Confcommercio di Savona e la Technical Design di Cuneo ad organizzare, nella mattinata di ieri nella sede associativa di corso Ricci 14, un seminario informativo sulle più diffuse e controverse interpretazioni delle norme legate agli eventi su aree pubbliche.

Molti gli argomenti affrontati con dovizia di particolari dalla consulente esperta Maria Teresa Carbone. Dalle distinzioni epistemologiche tra spettacolo (che prevede l’immobilità da parte del pubblico) e intrattenimento (dove al contrario è prevista un’interazione dei presenti come, ad esempio, in una serata danzante) per arrivare all’istruttoria SCIA o alla comunicazione. Aspetti e dettagli tecnici, dunque, ma soprattutto alcune proposte di procedimento per i tecnici comunali che saranno chiamati ad esprimersi sulle singole richieste.

Un momento di confronto e di dibattito che ha visto la partecipazione (in presenza o da remoto) di decine di addetti al settore, dai responsabili dello Sportello Unico Attività Produttive ai referenti al Commercio fino agli agenti di Polizia Locale.

Una mattinata che ha provato ad intrecciare le responsabilità cui sono chiamati gli uffici comunali con il buon senso e l’adeguata interpretazione delle norme e delle leggi, alla quale ha preso parte anche il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra: "È un grande piacere poter ospitare quest’oggi un evento di così alta levatura qualitativa. I temi trattati sono di assoluta rilevanza per tutti i nostri associati e nel rinnovare i ringraziamenti alla relatrice e agli organizzatori, mi impegno fin da ora affinché simili momenti di confronto e di formazione possano ripetersi nel tempo. Confcommercio Savona è da sempre al fianco delle imprese e dei professionisti ed è quindi disponibile a farsi portavoce di particolari istanze o di specifiche esigenze formative".

A fare da scenografia al seminario, ovviamente, l’opportunità di una digitalizzazione efficace dei servizi comunali e, nello specifico, proprio dello Sportello Unico delle Attività Produttive che «rappresenta la faccia più bella e immediata dell’innovazione digitale: semplifica e migliora la vita a professionisti e cittadini, in ultima analisi l’obiettivo più autentico della politica» come ricordato da Cristian Esposito, direttore commerciale della Technical Design di Cuneo, leader del settore a livello nazionale e promotrice dell’incontro.