20 corsi gratuiti per 600 nuovi Oss, Pd: "La giunta Toti dà seguito al nostro ordine del giorno e approva il bando"

“Finalmente la giunta Toti ha approvato il bando per l'avvio di corsi di formazione gratuiti per Oss, dando seguito al nostro ordine del giorno approvato in aula i primi di febbraio. In questo modo, anche chi, per motivi economici, non poteva accedere ai corsi a pagamento avrà la possibilità di formarsi, creando nuove professionalità, particolarmente utili per il sistema sanitario”, così il gruppo consiliare del Partito democratico in Regione dopo l’annuncio da parte della Giunta dell’approvazione del bando per il finanziamento di venti corsi per 600 Oss.

“Saranno corsi, come da noi richiesto, completamente gratuiti, e dureranno 1000 ore anziché 1200, agevolando la fruizione e velocizzando l’ingresso nel mondo del lavoro senza compromettere la preparazione, come prevedono gli standard nazionali", conclude il Gruppo Pd in Regione.