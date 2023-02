Una donazione per aiutare i bimbi affetti dal diabete: il Leo Club Valbormida consegna 3mila euro alla Pediatria del San Paolo

3mila euro raccolti tramite una cena benefica da parte del Leo Club Valbormida che sono stati donati alla Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

Nella mattinata di ieri la consegna nel reparto del nosocomio savonese per cercare di aiutare i bimbi affetti da una patologia che nel savonese vede coinvolti 120 pazienti, oltre la metà sotto i 18 anni, con una parte seguita al Gaslini di Genova.

"Ringraziamo il Leo Club Val Bormida per questa donazione importante che aiuterà i progetti legati alla diabetologia pediatrica. In questo momento è unica e fa capo al centro di Genova, Savona da sempre ha cercato di dare un servizio ai bambini diabetici della provincia attraverso una tecnologia all'avanguardia adeguata agli standard nazionali, attraverso la presenza di psicologi, dietisti e medici dedicati. In questo senso però necessari fondi" ha detto il primario di Pediatria e Neonatologia Alberto Gaiero.

"I numeri sono di una diabetologia unica pediatrica molto competitiva e mettendo insieme il Gaslini diffuso si può fare un lavoro molto più concreto" ha proseguito.

"La donazione è stata possibile grazie ad una cena benefica che abbiamo organizzato l'8 dicembre a Carcare e ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi del Leo Club Valbormida, Roberto del Bar degli Angeli che ci ha messo a disposizione la struttura, la famiglia Sambin e Vaccari che ci supportano tutti gli anni nelle nostre attività e ai ragazzi che ci hanno aiutato durante Cairo Medievale. E' stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutta l'associazione" ha continuato il presidente del Leo Club Valbormida Filippo Robaldo.