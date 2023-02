Arriva la neve nel savonese: emanata l'allerta gialla in Val Bormida e Valle Erro

Allerta gialla per neve a partire da domani, domenica 26 febbraio, sui versanti padani della Regione. Queste le modalità: zona D Valli savonesi e Stura) dalle ore 15.00 alle 24.00 di domani, domenica 26 febbraio; zona E (Valli Trebbia Aveto e Scrivia) dalle ore 18.00 alle 24.00 di domani, domenica 26 febbraio.

Siamo alle porte dell’annunciata irruzione di aria artica anche sulla Liguria che porterà alla formazione di minimi depressionari nel Mediterraneo; il richiamo di correnti umide provocherà precipitazioni che saranno a carattere nevoso nelle zone interne della regione dal pomeriggio di domani, domenica 26 febbraio, interessando in particolare il Ponente (interno di A) i versanti padani (D ed E dove, peraltro, transitano tracciati autostradali) e il Levante (interno di C).

Spolverate saranno possibili nelle zone interne del settore centrale (zona B) mentre, a ridosso della costa, i forti venti potranno trasportare qualche fiocco in particolare sul savonese e sul Ponente della provincia di Genova. Le precipitazioni proseguiranno fino alla prima parte di lunedì 27 febbraio, con ulteriori valutazioni nella mattinata di domani. L’altro elemento da segnalare è quello relativo al vento, destinato a ruotare ovunque da tramontana già nella serata di oggi e a rinforzare fino ad avere raffiche di burrasca forte un po’ su tutta la regione con raffiche che sui crinali potranno anche superare i 100 km/h.

Le temperature sono attese complessivamente in calo, più avvertito sia per via del vento che per lo “scarto” rispetto ai valori attuali: la scorsa notte, infatti, nei capoluoghi di provincia, le minime sono state generalmente comprese tra 10 e 12 gradi e, nella rete regionale Omirl, solo la stazione di Poggio Fearza, 1845 metri, sulle Alpi liguri, ha segnato un valore negativo, peraltro modesto (-0.3).

Le previsioni meteo per le prossime ore: oggi, sabato 25 febbraio, nulla da segnalare. Domani, domenica 26 febbraio, peggiorano le condizioni a causa di un brusco ingresso di aria artica con deboli nevicate, dal pomeriggio, su D oltre 300- 400 m, su E oltre 400-500 m (con accumuli tra 2 e 10 cm) in calo, su entrambe le zone, fino a fondovalle; accumuli anche maggiori a quote oltre 800-1000 m. Deboli nevicate su comuni interni di ABC oltre 500-600 m con possibili spolverate sulle tratte autostradali presenti. Venti settentrionali di burrasca su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h) e punte maggiori sui crinali. Disagio fisiologico per freddo. Lunedì 27 febbraio, nella notte e fino a metà giornata deboli nevicate, su DE a tutte le quote. Deboli nevicate su comuni interni di ABC oltre 300-500 m con possibili spolverate sulle tratte autostradali presenti. Precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio. Venti settentrionali di burrasca su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h) e punte maggiori sui crinali. Attenuazione a partire da Levante. Disagio fisiologico per freddo su tutte le zone

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.