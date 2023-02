Aumento delle bollette, in Liguria +108% per l’elettricità e +57% per il gas nel 2022

Secondo i dati raccolti e forniti da facile.it in Liguria l’aumento del costo delle bollette ha avuto un’impennata minore rispetto al resto d’Italia.

Sono stati presi in considerazione i contratti di fornitura nel mercato tutelato in un campione di oltre 400 mila contratti luce e gas raccolti nel 2022. Durante l’anno scorso i residenti in Liguria hanno speso dunque 1.176 euro in più per la bolletta elettrica (+ 108% rispetto al 2021) e 1.101 euro per il gas (+57% rispetto al 2021).

Complessivamente dunque la cifra arriva a 2.277 euro in più rispetto all’anno precedente.

ELETTRICITÀ

Focalizzandosi sulla sola energia elettrica ed analizzando i dati su base provinciale, al primo posto si posiziona Imperia, area dove il consumo medio a famiglia rilevato nel 2022 è stato pari a 2.821 kWh che, considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde ad un costo di 1.374 euro; seguono La Spezia (1.269 euro, 2.605 kWh) e Savona, provincia dove sono stati messi a budget, mediamente, 1.183 euro per un consumo medio rilevato di 2.429 kWh. Chiude la classifica Genova, provincia che, nel 2022, ha rilevato i consumi più bassi della regione (2.309 kWh) e quindi la bolletta più “leggera” (1.125 euro).

GAS

Anche sul fronte del gas le bollette sono differenziate a seconda dei consumi medi rilevati. Al primo posto tra le province più care della Liguria si posiziona La Spezia, dove il consumo medio a famiglia è stato di 945 smc per un costo complessivo di 1.209 euro, seguita da Savona (1.155 euro, 903 smc). Ultime nella classifica regionale le province di Genova (1.079 euro, 844 smc) e Imperia, dove sono stati messi a budget per il gas “solo” 992 euro (776 smc).

Un trend che viene confermato anche dai numeri raccolti dalla Cgia di Mestre: le famiglie e le imprese italiane hanno subito un aumento dei costi a causa dei rincari delle bollette di luce e gas stimato in 91,5 miliardi di euro. Il Nordest è l’area più interessata dagli aumenti: rispetto al 2021 la stima degli extracosti per energia elettrica e gas è salita del 118,1%. Seguono il Nordovest con il +116,6%, anche se la Liguria in realtà abbassa la media attestando a livelli da Centro Italia (113%).