Regione, approvato lo schema di protocollo d’intesa Regione Liguria - Sport e Salute spa

La Giunta regionale, su proposta degli assessori allo Sport Simona Ferro, alla Sanità Angelo Gratarola e alle Politiche socio sanitarie Giacomo Giampedrone, ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria e Sport e Salute Spa, società interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’obiettivo è quello di definire linee guida condivise per mettere in campo attività legate alla promozione, all’organizzazione e gestione di eventi sportivi, all’impiantistica sportiva, alla formazione per progetti di alto valore sociale, all’attuazione di programmi di istruzione e formazione rivolti ai cittadini e agli operatori del settore con particolare focus sulla salute e stili di vita, all’attuazione di programmi di formazione e aggiornamento dei funzionari o dei dirigenti regionali e di altri enti locali, a progetti di diffusione dello sport nel mondo scolastico o campagne di prevenzione e salute, all’informazione sugli sviluppi del PNNR, alla predisposizione e supporto di spazi dedicati ai centri di medicina dello sport, al sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate e iscritte nell’apposito registro nazionale.

“Sono certa che con la firma di questo Protocollo d’Intesa lo sport ligure risulterà maggiormente rafforzato – dichiara l’assessore Simona Ferro. Nel corso del mio mandato ho già avuto modo di conoscere personalmente i rappresentanti di Sport e Salute apprezzandone l’operato e anche in occasione della redazione del nuovo testo della legge quadro sullo sport ho previsto l’inserimento di un delegato di Sport e Salute quale componente del comitato regionale, nonché la possibilità di stipulare convenzioni come quella in oggetto. Sono davvero soddisfatta di iniziare un percorso di collaborazione che ponga al centro i valori dello sport e il suo forte legame con la salute e l’inclusione sociale, ma anche di poter contare sul supporto del ministero in vista della candidatura della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025”.

“È un documento che ha un grande valore concreto: quello della prevenzione – sottolinea l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola. Attraverso la promozione dello sport in tutte le sue coniugazioni infatti si riesce a fare una preziosa attività che punta per esempio a prevenire malattie metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche e artrosi. Ancora una volta con un documento a tripla firma si certifica la direzione presa da questa Giunta di lavorare per perseguire il benessere e la salute dei liguri”.