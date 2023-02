"Intarsi di mondi femminili", la mostra di Alberto Iardella in biblioteca a Carcare

"Lo sguardo delle donne e le loro parole... Un binomio che si unisce nelle opere di Alberto Iardella, lo sguardo indagato dalle matite e dai colori di un uomo che nelle parole delle donne ricerca e risuona un mondo che di donne ha bisogno - spiega Barbara Ricchebuono, presidente dell’Associazione Il Mosaico di Carcare, della quale Iardella fa parte - La visione "altra" di un universo sottolineato con tratto sussurrato, suggerito, come un consiglio, un promemoria per ricordare le donne e la loro misura del mondo. Un mondo spiegato dalle loro parole, generosamente per tutti e per l'occasione in particolar modo per Alberto Iardella che le ha interpellate e interrogate, se così si può dire, in merito".

"Alcune di queste donne ritratte non sono più tra noi, sono volti e voci del passato, che hanno tracciato percorsi indelebili e indimenticabili: obbligatorio il ricordarle. Altre, a noi contemporanee e vitali nel loro narrare, hanno risposto alla domanda sul loro universo inviando per l' occasione un inedito di loro opere poetiche, e di questo non le ringrazieremo mai abbastanza. Altre hanno dato per sé stesse o tramite interposta persona, risposte eloquenti inerenti alla dicotomia uomo/donna", conclude la Ricchebuono.

Diplomato al Liceo Artistico A. Martini di Savona, Alberto Iardella si approccia al pubblico con la sua prima personale proponendo un caleidoscopio di individualità femminili che quanto mai è necessario conoscere, riconoscere e ricordare in un'epoca, la nostra, che sempre più spesso vede la donna vincolata a una difesa delle posizioni faticosamente conquistate: nel sociale, nell'arte, nella politica, nella cultura, nel quotidiano tutto.

La mostra sarà visitabile dal 4 al 12 marzo, negli orari di apertura della biblioteca: lunedì, mercoledì e sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 18,00. Per eventuali appuntamenti contattare la biblioteca al numero 019-518729 o alla mail biblioteca@comune.carcare.sv.it.