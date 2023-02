Migranti, Toti sta con Piantedosi: "Partire non è una strada per risolvere i problemi"

Toti, interpellato sul tema prende però le difese di Piantedosi. “Mi sembra che non si debba fare polemica su tutto in un momento così drammatico. - ha dichiarato - Io credo che il ministro Piantedosi, che è persona seria e perbene, intendesse dire qualcosa di assolutamente ragionevole: dobbiamo evitare che la disperazione porti persone ad affrontare viaggi complessi. Le persone devono sapere, mettendosi su un barcone, che nonostante la loro disperazione, quella non è una strada per risolvere i problemi, perché come si vede, non solo è molto rischioso e talvolta letale, come in questo caso, ma molto spesso si finisce in un Paese come l'Italia che non ha la possibilità e la capacità di assistere e dare una vita dignitosa a tutte le persone che la cercano”.