Sanità, Brunetto (Lega): “Ok dalla Regione per aumento a 100 euro all’ora per medici nei pronto soccorso e 118”

“I medici di medicina d’urgenza soffrono di una grave crisi di vocazione. Basti pensare che solo 5 medici su 10 scelgono la medicina d’urgenza come specializzazione e 4 la portano a termine. Lo scorso ottobre era stato approvato un Ordine del giorno della Lega, di cui sono primo firmatario, per portare la tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive, al di fuori le dell'orario di lavoro, dei medici di pronto soccorso a 100 euro. Alzare la remunerazione per turno aggiuntivo a tutti i medici di medicina d’urgenza, comprendendo anche gli specialisti nelle specialità equipollenti e i medici dipendenti del 118, è un modo per aumentare l’attrattività del Servizio Sanitario Nazionale e per far fronte alla carenza di professionisti”. Lo dichiara in una nota Brunello Brunetto, Consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale.

“Esprimo soddisfazione per la scelta della Regione di effettuare un’operazione tampone che permetterà ad aziende o enti del servizio sanitario di ridurre la carenza di medici ricorrendo per il tempo necessario, in deroga, con tariffa a 100 euro per le prestazioni aggiuntive”.