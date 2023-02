Aperte le iscrizioni per il corso di volontariato penitenziario "Oltre le mura"

La Diocesi di Savona-Noli ha avviato il progetto "Ultimi" per sensibilizzare la cittadinanza ai problemi e alle difficoltà del carcere, dei carcerati e delle loro famiglie. In tale ambito si terrà il corso di formazione di primo livello "Oltre le mura", che ha come scopi principali la conoscenza dell'attuale realtà carceraria e la formazione di volontari disponibili a visitare i carcerati sul territorio ligure ed occuparsi degli ex detenuti e delle loro famiglie.

In cinque seminari saranno affrontati il significato e l'evoluzione della pena, l’esecuzione penale interna ed esterna al carcere, la messa alla prova, il volontariato penitenziario e il Servizio di Inclusione Sociale. Saranno relatori il Questore, magistrati, avvocati, dirigenti e funzionari di carceri e uffici e servizi collegati, volontari carcerari con numerose competenze ed esperienze.

Il corso è rivolto a persone interessate a prestare attività di sostegno ai detenuti in carcere e in misure alternative, agli ex detenuti e alle loro famiglie, associazioni ed enti del terzo settore, parrocchie, movimenti ecclesiali, centri d'ascolto, docenti e personale della scuola, studenti maggiorenni che potranno utilizzare le ore di formazione ai fini del percorso P.C.T.O. (alternanza scuola-lavoro). L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha accordato il suo patrocinio.

Le lezioni si svolgeranno nei mercoledì 15 e 22 marzo, 12 e 19 aprile e 3 maggio dalle ore 18 alle 20 (a seguire cena a buffet) al Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta a Savona. La partecipazione è gratuita e si richiede di essere maggiorenni e non aver riportato condanne penali. Per l'iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione, scaricabile all'indirizzo web chiesasavona.it/ufficio-pastorale-scolastica, entro mercoledì 8 marzo all’indirizzo e-mail ildono@fastwebnet.it.