Successioni, eredità giacente e digitale: il 2 marzo un convegno per spiegare la nuova realtà ai professionisti

Si terrà giovedì 2 marzo presso la Sala dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Savona il convegno "Successioni, eredità giacente e digitale: questioni pratiche e applicative", grazie al quale avvocati e commercialisti potranno approfondire il tema dell'eredità digitale sempre più attuale e presente nella nostra società.

A rendere necessario questo incontro, la riforma del processo civile che entrerà in vigore tra poche settimane e prevede un' ulteriore spinta verso la digitalizzazione della giustizia, con necessità, per i professionisti, di affinare le proprie conoscenze informatiche, per poter svolgere i compiti che la legge affida loro, in modo efficiente e professionale, anche nell'ottica di una ragionevole durata dei procedimenti stessi.

Il Convegno è organizzato dalla sezione di Savona dell'ONDIF (Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia), con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, e in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona, e Coutot-Roehrig, società di ricerca eredi leader nel settore della genealogia.

Relatori: Notaio Tony Smedile, Avv. Sabrina Ruga, Magistrato dott.ssa Laura Serra, Avv. Alessandro D'Arminio Monforte, Presidente ODCEC (l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona) Savona Maurizio Ferro. Modera il Presidente ONDIF Savona Avv. Giuseppe Piccardo.

La partecipazione è gratuita e prevede accrediti di formazione per gli avvocati e i commercialisti.



info: ondif.sezionesavona@gmail-com