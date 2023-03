La battaglia del piccolo Brayan, grande tifoso della Carcarese

Una storia che tocca il cuore quello che intreccia un piccolo guerriero con la Carcarese Calcio.

"Brayan ha sette anni, vive vicino a Torino e da quando ne aveva 2 combatte con la leucemia, una malattia che gli ha impedito di vivere tutti quei piccoli grandi momenti gioiosi che caratterizzano l’infanzia. Ma Brayan non si è mai arreso, ha sempre visto la luce in fondo al tunnel. Nonostante due trapianti. Ore, giorni, settimane interminabili passati sul letto dell’ospedale. Da vero guerriero, o meglio supereroe, ha combattuto contro il suo mostro, con due armi preziose: il coraggio e l’immancabile sorriso". Scrive così sul proprio profilo Instagram la Carcarese Calcio.

"Tra le sue tante passioni, anche il calcio. Brayan ha conosciuto la Carcarese grazie all’ex giocatore biancorosso Tommaso Manti. Lui gli ha permesso di seguire in videochiamata una partita di campionato e il piccolo Brayan si è subito affezionato ai colori biancorossi (con i suoi super poteri ci ha anche fatto fare gol).

A lui, quindi, non potevamo che inviare un regalo non solo come segno di vicinanza, ma soprattutto per ringraziarlo per il grande esempio che ci ha donato. I giocatori della prima squadra hanno autografato una maglia biancorossa con il suo nome. I bimbi del settore giovanile lo hanno invitato con un video a venire a giocare con loro, quando potrà. Speriamo molto presto".

Questo l'augurio del club valbormidese pronto ad accogliere il prima possibile il piccolo Brayan.