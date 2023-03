L'olio EVO di Andora protagonista in tv: sarà fra gli ingredienti di una sfida tra pizzaioli sulla Rai

La produzione di Olio Evo di Andora protagonista su Rai 2 della trasmissione "Pizza Doc". Questa mattina, a Roma, al Ministero dell'Agricoltura, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma, presenti i sindaci dei comuni che hanno aderito al progetto di promozione realizzato dall'Associazione Città dell'Olio con la finalità di presentare una vetrina televisiva sulla Rai alle eccellenze dell'olivicoltura italiana.

Presente all'incontro stampa Nicola Prudente, noto come Tinto, conduttore televisivo, radiofonico e stimato narratore della ricchezza vinicola e agricola del nostro paese che guiderà "Pizza Doc" con la giornalista enogastronomica Monica Caradonna.

"Ogni zona d'Italia ha un suo olio Evo con specifiche caratteristiche - afferma il sindaco Mauro Demichelis - Il nostro obiettivo è quello di fare apprezzare al grande pubblico televisivo della Rai l'eccellenza della produzione di Andora, la particolare delicatezza del sapore e l'unicità di certe varietà proprie del Ponente ligure. Ci è sembrato un buon modo per fare comprendere come una località balneare come la nostra possa offrire anche molteplici attrattive legate all'enogastronomia, all'entroterra e alle sue aziende agricole che sono disponibili ad offrire esperienze ai turisti. Legare l'olio EVO a un piatto così popolare come la pizza, in una competizione fra pizzaioli, è certamente una formula attrattiva, peraltro proposta da un giornalista esperto come Tinto che il pubblico ha imparato a conoscere come guida credibile alle produzioni d'eccellenza italiane".

"L'associazione Città dell'Olio ha colto una importante opportunità, che abbiamo sostenuto senza esitazione - prosegue Demichelis - Ringrazio quanti hanno collaborato e il presidente Michele Sonnessa per l'invito che ci ha permesso di distribuire alla stampa specializzata anche bottiglie del nostro olio".

Fra dicembre e gennaio, una troupe ha girato ad Andora uno speciale che andrà in onda in una puntata di Pizza Doc, in cui l'Olio EVO sarà fra gli ingredienti di una sfida fra pizzaioli.

I giornalisti hanno intervistato il dottor Giovanni Puppo quale esperto della varietà andorese, l'olivicoltore Alberto Petrucco e hanno ripreso le fasi della produzione dell'Olio Evo attraverso il racconto dei fratelli Fabio e Manuela Morro, ultima generazione di un frantoio in attività ad Andora da più di cento anni. Sono testimonial di Andora, ma anche rappresentanti di una cultura agricola italiana secolare, che è presidio del territorio e che va tutelato e raccontato come ha sottolineato il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura Giacomo La Pietra presente all'incontro con la stampa.