Le 6 vincite più alte a blackjack della storia

In questo articolo riepiloghiamo le maggiori vincite a blackjack della storia, tutte superiori al milione di dollari, alcune delle quali veramente leggendarie tanto da aver ispirato, come vedremo, anche scrittori e registi cinematografici.

6. Shoeless Joe – $ 1,5 milioni

La storia di Joe, o meglio Shoeless Joe, Joe senza scarpe, è veramente incredibile. Un giorno, era il 1995, entra al casinò Treasure island di Las Vegas scalzo, perché non aveva le scarpe e neanche una casa, dopo che la moglie lo aveva cacciato. Naturalmente ha problemi all’ingresso perché la sicurezza si rifiuta di farlo entrare ma è un rifiuto che dura poco, il tempo che Joe impiega a mostrare il suo assegno da 300 dollari concesso dallo Stato come forma di assistenza. Tanto bastò agli impiegati del casinò per farlo entrare.

Joe usa quei soldi per giocare a blackjack: comincia a giocare e vince grosse somme, ma lui non ha una strategia, il suo è piuttosto un modo di giocare scriteriato che fa storcere il naso agli altri giocatori. I suoi errori sono compensati dalla fortuna che quel giorno gli consente di arrivare a 60.000 dollari. Non contento, torna il giorno dopo e comincia a puntare sempre il massimo e vince, vince fino ad arrivare alla cifra sbalorditiva di 1,5 milioni di dollari, in una giornata che è rimasta nella storia del casinò.

Non è finita. I manager del casinò cominciano a trattarlo con i guanti di velluto, Joe si ritrova alcol e sigari offerti dalla direzione, camere di lusso. Nonostante lo avessero avvisato di lasciare i casinò, Joe continua a giocare e in un giorno perde tutto, uscendo dal casinò così come era entrato.

5. Dana White – $ 2 milioni

Dana White è presidente dell’Ultimate Fighting Championship che, grazie a lui, è diventata la principale organizzazione delle Mixed Martial Arts (MMA). Ha un patrimonio di 500 milioni di dollari ma non ha un buon rapporto con i casinò. Venne infatti espulso dal Palms di Las Vegas nel 2012 con l’accusa di contare le carte.

White fece ritorno nel casinò due anni dopo e, con grande disappunto della dirigenza, cominciò a inanellare di nuovo una serie di vincite che gli consentirono di arrivare alla cifra di 2 milioni di dollari in poco tempo.

Ma questa vincita avrebbe potuto essere di molto superiore se il Palms non avesse abbassato le puntate massime, riducendole da 25.000 a 5.000 dollari, proprio a causa del cliente facoltoso che si ostinava a puntare sempre grosse cifre.

White non era secondo a nessuno neanche in fatto di mance: i croupier più fortunati hanno ricevuto fino a 200.000 dollari!

4. Ken Uston – $ 4,5 milioni

Ken Uston era una mente brillantissima: laureato in economia col massimo dei voti a Yale, MBA ad Harvard sempre con il massimo risultato, cominciò una carriera strepitosa che lo portò a soli 30 anni a diventare il più giovane presidente nella storia della Pacific Stock Exchange.

Non molto tempo dopo si dimise per dedicarsi al blackjack. Due sono i fattori che lo fecero virare verso il popolare gioco: in primo luogo, il libro del matematico Edward O. Thorp "Beat the Dealer", dove si descrivono le strategie per contare le carte. In secondo luogo, l’incontro col giocatore Al Francesco che aveva messo in pratica le teorie di Thorp e aveva anche organizzato una vera e propria squadra di giocatori capaci, insieme, di battere il banco.

Sarà poi Uston a mettere su un proprio team che, negli anni ‘70 e ‘80, si stima abbia vinto circa 4,5 milioni di dollari. Vinse anche alcune cause legali contro i casinò che volevano escluderlo, sostenendo che le sue vittorie erano frutto unicamente della sua abilità. Le vicende di Ken Uston ispirarono, come vedremo, il MIT Blackjack Team.

3. Don Johnson – $ 15,1 milioni

Don Johnson non aveva bisogno di una squadra per vincere l'incredibile cifra di 15,1 milioni di dollari al blackjack. In qualità di amministratore delegato milionario di Heritage Development, non ha avuto problemi a piazzare grosse scommesse. Ricchezza, fortuna e straordinarie abilità matematiche: un mix da incubo per i casinò.

Nel giro di cinque mesi, dal dicembre 2010 all’aprile 2011, vinse oltre 15 milioni di dollari ai casinò Caesar, Borgata e Tropicana di Atlantic City. Pur essendogli stato vietato l’ingresso in alcuni casinò, Johnson ha sempre sostenuto che non contava le carte, bensì utilizzava semplici abilità matematiche abbinate a una perfetta strategia.

La sua storia ha portato alla realizzazione di “The Player: Secrets of a Vegas Whale”, un documentario di Netflix del 2014 sulla vita di questo giocatore e sui sistemi di gioco che ha utilizzato.

2. Kerry Packer – $ 40 milioni

Nel 1991 l'uomo d'affari australiano Kerry Packer entrò in un casinò e ne uscì con 7 milioni di dollari vinti al blackjack. Ma questo è niente. Il vero botto Packer lo fece vincendo l’astronomica cifra di 40 milioni di dollari all'MGM Grand di Las Vegas. In meno di un’ora!

Si tratta di numeri davvero impressionanti perché queste grosse vincite, già di per sé eccezionali, vengono generalmente ottenute nel giro di giorni o mesi. La strategia vincente di Packer consisteva nel giocare otto mani contemporaneamente sullo stesso tavolo e scommettere ben $ 250.000 a ogni giro.

Ecco perché gli sono bastati soli 40 minuti per incassare 40 milioni a blackjack. Poche persone erano più felici di lui al casinò: i croupier, che ricevettero un milione di dollari come mancia.

La carriera di giocatore per Packer è costellata anche di eventi negativi: ha infatti perso 27,4 milioni di sterline in 10 mesi; 10 milioni di dollari in una sola notte ed è stato espulso a vita dai casinò.

1. MIT Blackjack Team: $ 50– $ 100 milioni

Chi ha visto il film 21 con Kevin Spacey, campione d’incassi al botteghino, conosce la storia del MIT Blackjack Team. Tuttavia, come spesso accade, sono stati inseriti diversi elementi per migliorare la drammatizzazione del racconto, ma che non rispecchiano i fatti.

Il team, in realtà, è stato organizzato da Bill Kaplan, laureato ad Harvard, anche lui ispiratosi a "Beat the Dealer" del professor Thorp che aveva utilizzato uno dei primi computer IBM per studiare una strategia per “battere il banco”; e poi, come detto, si ispirò anche alle vicende di Ken Uston.

Kaplan organizzò un team che crebbe in tutta l’America e arrivò a contare 80 membri che giocavano contemporaneamente in più casinò. Si calcola che questo gruppo di studenti universitari ed ex studenti abbia vinto una cifra che va da 50 a 100 milioni di dollari.

Il team ha operato dagli anni ‘80 fino al 2000 quando i sistemi di riconoscimento facciale, la laurea e il lavoro che gli studenti avevano nel frattempo ottenuto, li spinsero progressivamente ad abbandonare i tavoli del casinò.