Diocesi Savona-Noli, tornano le escursioni "La montagna, il gruppo, la strada"

"Il progetto si propone di far conoscere l’ambiente in cui viviamo dal punto di vista culturale, storico, religioso e naturalistico, facendo esperienza di camminare insieme agli altri in fraternità e amicizia, per scoprire il riflesso di Dio in tutto ciò che ci circonda, dai più ampi panorami alle più esili forme di vita", spiega la direttrice dell'ufficio diocesano Manuela Pastorino. Tre gli obiettivi: "La montagna è la meta da raggiungere per scoprire luoghi e personaggi significativi per la nostra fede - continua Pastorino - Il gruppo per scoprire che insieme agli altri è più facile camminare creando un clima di amicizia e condivisione. La strada per prestare attenzione al sentiero che si percorre un passo dopo l’altro e meglio osservare un panorama o un raggio di sole che filtra tra i rami e sentire il profumo di un fiore". Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Paola Bussino al numero di cellulare 3490936366 o all'e-mail paolabussino@alice.it.