"Sport 4 all", presentato il progetto per rendere accessibili impianti sportivi a persone con disabilità

È stato presentato questa mattina il progetto ‘Sport 4 All’ promosso dalla sezione ligure del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e realizzato insieme a Liguria Digitale e Regione Liguria con l’obiettivo di mettere in contatto gli studenti e non solo con le società sportive e gli impianti accessibili a persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettivo-relazionale.



Nella prima fase del progetto il Comitato Italiano Paralimpico ha concordato con Liguria Digitale l’integrazione dello sport paralimpico nell’app ‘LaMiaLiguria’ attraverso l’inserimento di una sezione dedicata, attualmente in allestimento, al cui interno è possibile trovare i contatti di 100 società affiliate alle federazioni riconosciute dal C.I.P. e di oltre 1.200 impianti sportivi, indicati da Regione Liguria, con specifiche su accessibilità in relazione a parcheggio, spogliatoi e bagni.



La ricerca di impianti e società all’interno dell’app sarà agevolata dalle modalità “geolocalizzazione” e “sport praticato”. Contattando le società o gli impianti sarà possibile concordare prove sportive o l’avviamento allo sport.



Parallelamente il C.I.P. ha avviato una serie di incontri nelle scuole, in collaborazione con atleti paralimpici, tecnici, psicologi e nutrizionisti, per illustrare agli studenti liguri e alle loro famiglie come sarà la nuova sezione dell’app, ma anche i benefici dell’attività sportiva e le soluzioni migliori in relazione alla propria disabilità e alle reali condizioni di accessibilità degli impianti.



Al momento le scuole coinvolte, tutte comprese nell’area metropolitana di Genova, sono l’I.C. Teglia, il Liceo Pertini e l’I.C. Terralba. Gli incontri hanno visto il coinvolgimento degli alunni di 40 classi e di oltre 120 famiglie, sia in presenza che in modalità online.



“Con il Comitato Italiano Paralimpico e Liguria Digitale abbiamo avviato un percorso che porterà benefici concreti ai nostri giovani e alle loro famiglie – commenta l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Avere società e impianti accessibili sempre più ‘a portata di clic’ consentirà davvero a tanti ragazzi disabili di fare attività fisica e provare in prima persona le emozioni e i benefici che solo lo sport sa dare”.



“Il progetto ‘Sport 4 All’, come dice il nome, mira allo sport per tutti – spiega il vicepresidente del C.I.P. Dario Della Gatta – L’integrazione dell’app ‘LaMiaLiguria’ vuole essere il trampolino di lancio per una sempre maggiore diffusione e conoscenza delle attività paralimpiche e degli impianti sportivi in cui praticarle. Siamo certi che questo progetto sarà un fiore all’occhiello per l’inclusione e integrazione dei ragazzi con disabilità della nostra regione”.



“Siamo felici di poter dare il nostro contributo – afferma l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini – attraverso questa nuova risorsa che gli utenti troveranno all’interno dell’app ‘LaMiaLiguria’. Questo è uno di quei casi nei quali la tecnologia fornisce un contributo fondamentale per il raggiungimento di pari opportunità per tutti i cittadini e per l’abbattimento di ogni tipo di barriera. Ed è proprio per questo motivo che Liguria Digitale ha aderito subito e con grande orgoglio a questa iniziativa”.