Tra Genoa e Cagliari regna sempre l'equilibrio: come all'andata, partita a reti bianche

Usando il più classico dei paragoni, è un bicchiere decisamente mezzo pieno quello che il Genoa trova sulla tavola di Cagliari. Partiti con diverse assenze di peso, tra cui quelle dell'ultimo minuto del febbricitante Strootman, e con qualche difficoltà logistica legata al maltempo che ha costretto la compagine genovese a rinviare di qualche ora la partenza a causa del forte vento, Sturaro e compagni escono imbattuti dalla Unipol Domus ancora (come all'andata) dopo una partita chiusasi a reti bianche.

Uno 0-0 non particolarmente apprezzabili per gli esteti del pallone, figlio di una gara giocata mossa su mossa da entrambi i tecnici. E se per Gilardino importante era, vista la situazione contingente, continuare ad aggiungere punti giornata dopo giornata mantenendo l'imbattibilità, Ranieri ha provato nel finale a far valere la maggiore profondità della rosa a sua disposizione in questo ultimo turno infrasettimanale dell'anno senza tuttavia riuscirci.

E pensare che, dopo un primo tempo di studio con una sola occasione da ambo le parti capitata sui piedi di Puscas che dopo un rimpallo favorevole trova però Radunovic sulla traiettoria del suo tiro (31'), erano stati gli isolani ad avere nella ripresa le chances migliori. In un caso con Valeri richiamato dal VAR a rivedere la decisione che lo aveva visto assegnare un rigore per fallo di Sabelli su Luvumbo convertendolo in punizione al limite dell'area (47'), poi con una rovesciata di Mancosu finita in rete ma col fantasista sardo in posizione di fuorigioco (55'). Direttore romano di gara protagonista poi nel corso della ripresa quand'è costretto, dopo poco più di un'ora di gioco, a lasciare il fischietto all'esordiente Monaldi di Macerata per infortunio.

E' poi senza dubbio il finale di gara, con le squadre decisamente più allungate, lo spezzone di un match quasi scacchistico tra panchine da raccontare. Restano però quasi intonsi i guantoni di Martinez, se non per qualche intervento in uscita ad allontare alcuni cross dei cagliaritani forti dell'ingresso in campo di Pavoletti a costituire un attacco di peso con l'altro ex Lapadula, e anche quelli del collega rossoblù di casa, salvato dalla scivolata di Azzi quando Sabelli non azzarda un secondo dribbling nell'area avversaria a liberarsi dell'ex Modena prima di scarica verso la porta (93').

Le brutte notizie arrivano però ancora dal fronte infortuni: ormai noti gli stop per alcune settimane di Coda e Aramu, da chiarire i tempi del recupero di Hefti e qual è la situazione di Bani, costretto a uscire a fine primo tempo. Il prossimo appuntamento è per lunedì tra le mura amiche dove sarà ancora sfida tra rossoblù col Cosenza e con una classifica che dietro al Grifone torna ad accorciarsi.

IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 0-0

Formazioni :

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena (46' Nandez), Altare; Zappa, Makoumbou, Rog (13' Kourfalidis), Barreca (71' Azzi); Mancosu (71' Pavoletti); Luvumbo, Lapadula.

A disposizione: Lolic, Aresti; Deiola, Millico, Prelec, Capradossi, Obert, Di Pardo.

Allenatore: C. Ranieri.

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Bani (46' Sturaro), Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Badelj, Frendrup, Criscito; Jagiello (56' Haps), Gudmundsson (80' Dragus); Puscas (80' Salcedo).

A disposizione: Semper, Agostino; Czyborra, Matturro, Lipani, Yalcin, Accornero.

Allenatore: A. Gilardino

Arbitro: Valeri di Roma

Note: Al 69' il IV uomo Monaldi di Macerata sostituisce il ddg per infortunio