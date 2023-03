Antenna 5G a Boissano, il Comitato Beallu Buinzan: "Spostamento di grande interesse per tutta la comunità"

Situazione di stallo a Boissano per quanto riguarda la ormai nota vicenda legata all'installazione di un'antenna 5G Iliad all'interno di un terreno privato in via Zurmagli. In attesa del pronunciamento definitivo del Tar sulla questione, il comitato Beallu Buinzan ha nei giorni scorsi interpellato l'amministrazione comunale per richiedere aggiornamenti sulla paventata possibilità di spostare la struttura dopo un accordo tra ente comunale e Iliad.

"Il comitato resta in attesa di informazioni documentate circa la trattativa tra l'amministrazione comunale e la società di telefonia - fanno sapere da Beallu Buinzan - Si ritiene che lo spostamento della stazione radio base su un terreno che rispetti le ritrovate delibere e pianificazione comunali a riguardo, ovvero su uno dei molti terreni di proprietà pubblica ai margini del paese, sia di grande interesse per tutta la comunità e non solo per i 1200 firmatari della petizione a riguardo".

Il comitato si rivolge poi a tutti i membri del Consiglio Comunale per chiedere chiarezza su quanto è accaduto: "Riteniamo che la comprensione della notevole sequenza di quelli che consideriamo errori, tra i quali la dichiarata mancanza di trasparenza tra i membri di ben due successive amministrazioni e verso i cittadini, sia di interesse comune al fine di capire come evitare il ripetersi di situazioni simili" sottolineano da Beallu Buinzan, evidenziando infine di rimanere a disposizione del consigliere Presidente della Commissione di Inchiesta Comunale, così come di chiunque altro desideri chiarire la vicenda, "al fine di attuare quanto necessario a garantire una trasparente gestione della cosa pubblica".