Carcare, 290 mila euro dalla Regione per il completamento della passerella sul Bormida tra piazza Divisione Alpina Cuneese e via Abba

Ammontano a 290 mila euro i fondi stanziati da Regione Liguria per il completamento di una passerella ciclopedonale nel comune di Carcare, nel Savonese. I finanziamenti, che rientrano nel Fondo Strategico Regionale, sono destinati al secondo lotto dell’opera che serve a unire le due sponde del torrente Bormida di Pallare tra piazza Divisione Alpina Cuneese e via Abba.

L’obiettivo dell’intervento è quello di completare un progetto di riqualificazione del territorio comunale tramite la realizzazione di percorsi ciclopedonali, per dare la possibilità ai cittadini di raggiungere in bicicletta sia la zona del Centro Sportivo che quelle dove si trovano le scuole. La realizzazione del ponte rientra in più ampio intervento di riordino dell’asta del fiume Bormida, avviato nel 2019 con la realizzazione delle spalle del ponte sul fiume, necessarie e contestuali alla costruzione degli argini per la messa in sicurezza idraulica. Il costo complessivo del secondo lotto della passerella sarà di 340 mila euro. Il comune di Carcare cofinanzierà infatti l’intervento con una somma di 50 mila euro. La conclusione dei lavori è prevista nel 2024.

“Con questo finanziamento del Fondo Strategico diamo continuità ai lavori già avviati nei mesi scorsi, e che porteranno, con il completamento del secondo lotto, a terminare un’opera molto importante e attesa da tempo dagli abitanti della zona – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - Si tratta di un intervento che rientra in una più ampia azione di messa in sicurezza dell’area del fiume Bormida, che contribuirà ad aumentarne la capacità di resilienza, e la riqualificherà anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Un’altra dimostrazione della costante attenzione dimostrata da Regione Liguria, grazie a un lavoro di sinergia e collaborazione con le amministrazioni locali, verso la tutela del territorio e la sicurezza dei suoi abitanti”.

“La passerella tra via Abba e piazza Divisione Alpina Cuneese risolve un problema urbanistico tra due zone ad alta densità abitativa, che si trovano sulle sponde opposte del fiume Bormida – dichiara il sindaco di Carcare Cristian De Vecchi – L’opera si inserisce nel più ampio lavoro di messa in sicurezza del fiume, che in quel tratto creava un pericoloso ‘collo di imbuto’. Grazie ai finanziamenti regionali ottenuti negli anni scorsi per interventi di resilienza sui danni alluvionali abbiamo allargato le sponde del fiume, aumentandone la sezione di scorrimento. Ora portiamo a termine questa passerella, un risultato strategico raggiunto grazie alla collaborazione e alla sinergia con Regione Liguria”.