Tra tre settimane si alzerà il sipario sulla seconda edizione del Terres Monviso Outdoor Festival

Il salone nato nelle Terre del Monviso ripercorre le linee dell’edizione zero con alcune interessanti novità, nei temi che apriranno gli spazi come nei contenuti che li completeranno.

"Cuore del nostro lavoro, confrontarci, fare un punto sulla situazione e raccontare l’outdoor in tutte le sue forme, concentrandosi su un modo di incontrare il territorio lento, sostenibile, meditato… decisamente passionale e gustoso. Insomma, vero", spiegano gli organizzatori.

Soprattutto, l’Outdoor Festival sarà un momento di vetrina per i protagonisti economici della montagna e per le nuove sensibilità che la vivono (modi di accogliere, attività ricettive e professionali).

Il Festival sarà nuovamente l'occasione per: conoscere l'offerta outdoor di un territorio; giocare a scalare o a vivere un Campo Base, cavalcare e fare tour in E-Bike; trovare negozi e marchi del settore; gustare per tre giorni prodotti slow del territorio.

Novità 2023: Didattiland - una giornata di convegno e laboratori; le esperienze - tante "cose da fare e provare" nel cortile grande della caserma Musso o per le strade di collina e pianura; i parchi e un convegno inerente la sicurezza in montagna; la news Camper Viso - la nuova guida firmata terres Monviso.

Il percorso - Un salone con diversi stand e negozi, le Porte di Valle a raccontare 6 bellissime vallate e la pianura ai loro piedi - Valle Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda, Infernotto - il cibo del territorio, tavole rotonde e tanti eventi collaterali.