A Savona il quinto incontro della "Scuola della Parola"

Venerdì 3 marzo alle ore 21 nella Chiesa parrocchiale Santa Maria Giuseppa Rossello avrà luogo il quinto incontro della "Scuola della Parola", guidata dal vescovo Calogero Marino. Il tema scelto per il cammino di quest’anno è "'Cercava di vedere chi era Gesù' (Lc 19, 3). Figure della ricerca".

Salvo variazioni, il calendario prevede i tre appuntamenti successivi il 14 aprile, il 5 maggio e il 27 maggio, quest'ultimo durante la Veglia di Pentecoste.

Anche l'altra "scuola" diocesana, quella del clero, prosegue il suo cammino sul tema generale "Venite in disparte e regalatevi un po' di tempo per voi". Lo stesso giorno alle 10 nel Seminario Vescovile si terrà il ritiro di Quaresima su "Giuseppe e i suoi fratelli. La fraternità ferita", predicato da padre Giuseppe Maffeis, guardiano dei Frati Minori francescani di San Giacomo in Latronorio a Varazze.