Cairo: Mattia Villardita presenta il libro "Io e Spider-man", una serata di musica e solidarietà al teatro "Chebello"

Il ricavato, derivante da offerte libere, servirà per l'aula multisensoriale presente nella scuola primaria di Cairo Montenotte: si tratta di uno spazio assai utile per aiutare i bambini con disabilità intellettive. E' nato come ambiente progettato per il benessere, prodotto dalla stimolazione dei 5 sensi in maniera controllata. All'interno i bimbi vengono spinti a esplorare e ad entrare maggiormente in contatto con il mondo circostante.

Alla serata prenderanno parte con la loro musica Marco Francia, Igor Baldi e Roberto Fiello Rebuffello, nonché il cantautore e musicista Emanuele Dabbono, noto anche per essere autore e compositore di alcuni successi per e con Tiziano Ferro: ha prodotto e arrangiato il brano "Dalla stessa parte "presente nel video girato a Cairo. L'evento già sold out, sarà condotto da Antonella Ottonelli e Paolo Scorzoni.