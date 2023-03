Loano, a Palazzo Doria un convegno sulle dipendenze

Avrà come tema principale le dipendenze il convegno organizzato dai Lions Club Loano Doria e Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host ed in programma il 10 marzo alle 17 nella sala consiliare di Palazzo Doria.

Dopo l'introduzione della psicologa Sabrina Bonino, che coordina i lavori, seguiranno i saluti del presidente del Lions Club Loano Doria Simone Ottonello, del presidente del Lions Club Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host Lorenzo Marensi e del sindaco di Loano Luca Lettieri.

Prenderanno poi il via gli interventi dei relatori: Roberto Carrozzino, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'Asl2 Savonese, relazionerà sulla “Evoluzione del panorama delle dipendenze”; Nicoletta Conio, responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Psicologia Clinica dell'Asl2 Savonese, parlerà di “Le dipendenze patologiche: l'importanza della rete”; Mauro Selis del Ser.D dell'Asl2 Savonese, interverrà su “L'azzardo batte dove l'anima duole: la rincorsa alle perdite”; Gianluigi Bocchio, medico di medicina generale e vice sindaco del Comune di Loano, presenterà “Il ruolo del servizio sociale nell'ambito delle dipendenze”; Anna Lambri, responsabile per la salute all’istituto Falcone di Loano, relazionerà su “Il ruolo della scuola, le dipendenze e i ragazzi”; il tenente colonnello Paolo Belgi, comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, presenterà “Le conseguenze delle dipendenze e i reati penali”; la professoressa Giovanna C. Bergui, O. D. 108 Ia3 L.C. I., Ordinario Universitario a Torino e Milano e Membro Nit, presenterà il “Breakdown adolescenziale: sfide e risorse”.

L'incontro gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L'ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile scrivere a lionsclubloanodoria@gmail.com.