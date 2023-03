Formazione, Bozzano: “In Regione al lavoro per rendere la Valbormida riferimento nella formazione ferroviaria"

“Sto lavorando fianco a fianco con l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola per far partire in Valbormida corsi di formazione per il settore ferroviario. Regione Liguria c’è e porta risultati, in molti campi e primo tra tutti nel settore della Formazione. Cgil Savona è poco informata o sta volontariamente strumentalizzando una situazione molto delicata che coinvolge lavoratori e famiglie, rilasciando dichiarazioni che confondono i diretti interessati”. Ad affermarlo in una nota il consigliere Alessandro Bozzano.

“Appena pubblicato il bando per la formazione di 600 operatori socio sanitari, è davvero un’assurdità accusare l’assessorato regionale alla Formazione di non essere presente con risposte puntuali ai bisogni del territorio – prosegue -. Forse la Cgil non conosce il lungo percorso che sta dietro la presentazione di un corso di formazione”.

“Dando seguito all’Ordine del Giorno da me presentato e approvato dal Consiglio regionale, per la creazione in Valbormida di una scuola per formare personale ferroviario, da mesi sto lavorando con l’assessore Scajola, che ha immediatamente sposato il progetto dando massima disponibilità. L’obiettivo comune è rendere la Valbormida un punto di riferimento a livello nazionale nella formazione in ambito ferroviario, un traguardo che per il territorio potrà aprire un panorama ampio di possibilità, occupazionali ma anche di potenziamento”.

“Molti step sono già stati superati, con l’individuazione sul territorio degli attori del progetto, enti di formazione e aziende di settore – spiega -. Abbiamo anche coinvolto l’istituto superiore Patetta di Cairo. E’ già in programma, per martedì 14 marzo, un tavolo con l’assessore Scajola al quale siederanno tutti gli stakeholder, per mettere nero su bianco il progetto e arrivare così il prima possibile alla presentazione dei corsi”.

“Cgil dovrebbe sapere che la vertenza Funivie preoccupa molto Regione Liguria. A seguirla è il settore allo Sviluppo Economico e all’Industria; mentre l’assessorato alla Formazione, com’è di sua competenza, sta pianificando percorsi che possano dare forza al territorio, aprendosi verso una platea sempre più ampia”, conclude Bozzano.