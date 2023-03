Inchiesta sulla gestione del covid, Toti: "Assurdità di proporzioni colossali, indegna di un Paese civile"

“Premesso che non ho letto gli atti – ha commentato - mi sembra un'assurdità di proporzioni colossali indagare per un fenomeno che oggi conosciamo, con il senno di oggi su quanto si fece allora, quando era totalmente ignoto il nostro nemico e totalmente ignoti i rimedi che potevano in qualche modo essere presi in un momento che, ricordo benissimo avendolo vissuto in prima persona, anche con i protagonisti di questa indagine. Tutte le persone hanno francamente fatto il meglio che potevano alle conoscenze date. Utilizzare lo strumento del tribunale per giudicare quanto è avvenuto nella pandemia in quei giorni oscuri mi sembra qualcosa di totalmente insensato e indegno di un Paese civile come l'Italia e anche del dramma che tante persone hanno vissuto lottando contro una malattia che non conoscevamo, con cognizioni scientifiche labili e prendendo decisioni sotto la loro responsabilità di cui non conoscevano l'esito trattandosi di una prima assoluta nella storia. Non credo siano le aule dei tribunali a dover giudicare quello che è successo in quel periodo buio, oscuro e doloroso. Non porterà a nulla in termini di verità e neppure in termini di ulteriore conoscenza di quanto accaduto”.