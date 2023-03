Regione, conclusa a Varsavia la visita degli studenti liguri nei luoghi simbolo della Shoah

Si è concluso ieri a Varsavia, con la visita al museo “Powstania Warszawskiego” dedicato all’insurrezione della città contro l’occupazione tedesca, il viaggio in Polonia della delegazione ligure composta dai 38 studenti delle scuole vincitori della XIV e XV edizione del concorso “27 Gennaio – Giorno della Memoria”, accompagnati dai consiglieri regionali Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Mabel Riolfo e Veronica Russo, dal rabbino capo della comunità ebraica di Genova Giuseppe Momigliano e dai rappresentanti dell’Aned Filippo Biolè, Simone Regoli e Dario Ciorra.

La delegazione è stata raggiunta nella serata di martedì 28 anche dal Vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna, partito da Genova dopo aver completato alcuni impegni istituzionali.

"Un'occasione preziosa per temi, contenuti e contesto – ha detto Sanna al termine della visita - È così per i ragazzi delle scuole ma anche per noi, dopo il lungo periodo di interruzione forzata a causa del Covid. Era importante riprendere appena possibile l’iniziativa e riportare i ragazzi in Polonia, perché potessero vedere direttamente questi luoghi ancora intrisi della memoria di una delle pagine più terrificanti della nostra storia. Un onore per me essere stato qui con loro, accompagnarli in un percorso di consapevolezza di altissimo valore didattico e umano, vedere come cercano di comprendere con intelligenza e impegno, per quanto è possibile, una tragedia così grande e ancora non troppo lontana nel tempo. Abbiamo il dovere assoluto e la responsabilità – ha concluso - di educare le nuove generazioni a preservare la memoria di questi fatti e di questi luoghi".